شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 77 مهمة خلال المنخفض الجوي































رام الله - دنيا الوطننفذَّت المديرية العامة للدفاع المدني 77 مهمة متنوعة خلال المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة خلال اليومين السابقين.وأوضحت إحصائية صادرة عن الدفاع المدني، أن طواقمها نفذت 32 مهمة شفط مياه من منازل ومستشفيات، سبع مهام شفط مياه من برك ومزارع، عشر مهام سحب سيارات عالقة.وشملت مهام طواقم الدفاع المدني خلال المنخفض الأخير 12 مهمة إزالة أشجار واخلاء مواطنين لمكان آمن، كما نفذت 14 مهمة معاينة ومهمتين تعاملت فيها مع تطاير أسقف معدنية لمنازل.