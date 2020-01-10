شؤون فلسطينية

الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو

الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو
قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
شنّ قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، هجوماً لاذعاً على كل من السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، ورئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو .

وقال خلال خطبة الجمعة في مسجد التقوى بمدينة رام الله: إن "ما يسمى بالسفير الأميركي لدى دولة الاحتلال المدعو فريدمان يكذب ويهذي، ويدعي أنه لا حق لنا في هذه الأرض، وأننا مجرد عابرين وسكان مقيمين"، مضيفاً أن دولة لا يتعدى عمرها 300 سنة تأتي وتقرر مصير دولة وحضارة عمرها ستة آلاف عام، واصفاً هذه الهراء بالتعدي على التاريخ وتزوير فاضح واعتداء على الله .

وأكد الهباش أن الحضارة الكنعانية العربية الفلسطينية سبقت بني إسرائيل، وسبقت بعثة نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي سبق بني إسرائيل بمئات السنين .

وأضاف قاضي القضاة: أن المدعو فريدمان قال إن هذه الأرض هي أرض مقدسة لليهود مستنداً الى روايات خرافية وجزافية لا أساس لها في الدين والتاريخ، وأن الغرباء سيرحلون اليوم أو غدا، وأن هذه الأرض لنا وتلفظ كل طارئ عليها وأن التاريخ حتمية وحقيقة تسير الى الأمام ولا تعود الى الوراء.

وفي ذات السياق، هاجم الهباش رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسياساته وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكداً ان الشعب الفلسطيني الذي أرادوا له ان يذوب، هو شعب حر وشعب حي ونحن بشارة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ومرابطون في هذه الأرض الى يوم الدين .

وأضاف الهباش: أن التخريف الذي يصدر عن نتنياهو وفريدمان ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو لا يعنينا وهو زائل كما زال فرعون من قبلهم، وأننا باقون في هذه الأرض ومتمسكون بالحق كما بشر بنا رسول الله عليه السلام، ونحن وعد الله على هذه الأرض ونحن نثق برسول الله وقرآن ربنا ولا نأبه بتخاريف فريدمان ونتنياهو.

من جهة أخرى، قال قاضي قضاة فلسطين: إن "شعبنا لا يقبل الأيادي وهو شعب حر وصعب المراس، ونحن براء ممن يبيع ولاءه بالدولار، وأن فلسطين لا تقبل الذلة ولا المهانة"، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وزار هنية إيران قبل أيام قليلة، للمشاركة في تشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

أخبار ذات صلة

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

بلدية جباليا النزلة: تعاملنا مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة

بلدية جباليا النزلة: تعاملنا مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة

أبو هولي يوجه مطالبة لـ(أونروا) بشأن خدماتها للاجئين بكافة مناطق عملياتها

أبو هولي يوجه مطالبة لـ(أونروا) بشأن خدماتها للاجئين بكافة مناطق عملياتها

حماس تعلق على تصريحات نفتالي بينت بشأن ضم مناطق (ج) لإسرائيل

حماس تعلق على تصريحات نفتالي بينت بشأن ضم مناطق (ج) لإسرائيل

فرنسا تدين بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية

فرنسا تدين بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية

قيادي بـ&#34;الشعبية&#34; يدعو لتأسيس وبناء &#34;البديل الوطني الديمقراطي&#34;

قيادي بـ"الشعبية" يدعو لتأسيس وبناء "البديل الوطني الديمقراطي"

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو

الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

مسؤول إسرائيلي جديد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق (C) بالضفة

مسؤول إسرائيلي جديد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق (C) بالضفة

30 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

30 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

شاهد: وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

شاهد: وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

منوعات

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

عربي

مقتل صحفييْن عراقيين أثناء تغطيتهما مظاهرات بمدينة البصرة

مقتل صحفييْن عراقيين أثناء تغطيتهما مظاهرات بمدينة البصرة

الداخلية التونسية: أوقفنا &#34;إرهابياً&#34; مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة

الداخلية التونسية: أوقفنا "إرهابياً" مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة

السيستاني: أزمة واشنطن وطهران تهدد بجر العراق ومنطقة الشرق الأوسط لصراع أكبر

السيستاني: أزمة واشنطن وطهران تهدد بجر العراق ومنطقة الشرق الأوسط لصراع أكبر

القاهرة لـ&#34;أديس أبابا&#34;: لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري

القاهرة لـ"أديس أبابا": لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري