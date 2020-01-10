الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو

قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش

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رام الله - دنيا الوطن

شنّ قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، هجوماً لاذعاً على كل من السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، ورئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو .



وقال خلال خطبة الجمعة في مسجد التقوى بمدينة رام الله: إن "ما يسمى بالسفير الأميركي لدى دولة الاحتلال المدعو فريدمان يكذب ويهذي، ويدعي أنه لا حق لنا في هذه الأرض، وأننا مجرد عابرين وسكان مقيمين"، مضيفاً أن دولة لا يتعدى عمرها 300 سنة تأتي وتقرر مصير دولة وحضارة عمرها ستة آلاف عام، واصفاً هذه الهراء بالتعدي على التاريخ وتزوير فاضح واعتداء على الله .



وأكد الهباش أن الحضارة الكنعانية العربية الفلسطينية سبقت بني إسرائيل، وسبقت بعثة نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي سبق بني إسرائيل بمئات السنين .



وأضاف قاضي القضاة: أن المدعو فريدمان قال إن هذه الأرض هي أرض مقدسة لليهود مستنداً الى روايات خرافية وجزافية لا أساس لها في الدين والتاريخ، وأن الغرباء سيرحلون اليوم أو غدا، وأن هذه الأرض لنا وتلفظ كل طارئ عليها وأن التاريخ حتمية وحقيقة تسير الى الأمام ولا تعود الى الوراء.



وفي ذات السياق، هاجم الهباش رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسياساته وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكداً ان الشعب الفلسطيني الذي أرادوا له ان يذوب، هو شعب حر وشعب حي ونحن بشارة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ومرابطون في هذه الأرض الى يوم الدين .



وأضاف الهباش: أن التخريف الذي يصدر عن نتنياهو وفريدمان ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو لا يعنينا وهو زائل كما زال فرعون من قبلهم، وأننا باقون في هذه الأرض ومتمسكون بالحق كما بشر بنا رسول الله عليه السلام، ونحن وعد الله على هذه الأرض ونحن نثق برسول الله وقرآن ربنا ولا نأبه بتخاريف فريدمان ونتنياهو.



من جهة أخرى، قال قاضي قضاة فلسطين: إن "شعبنا لا يقبل الأيادي وهو شعب حر وصعب المراس، ونحن براء ممن يبيع ولاءه بالدولار، وأن فلسطين لا تقبل الذلة ولا المهانة"، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وزار هنية إيران قبل أيام قليلة، للمشاركة في تشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.