حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

مواطنون مقدسيون يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران؛ تصريحاً صحفياً تعقيبا على الاستجابة لدعوة الاحتشاد والصلاة في المسجد الأقصى.



وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نتقدم بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا المقاوم في القدس المحتلة الذين لبوا نداء المسجد الأقصى المبارك، ومصلى باب الرحمة، وهبوا مدافعين عنه في وجه اعتداءات الاحتلال والمخططات الاستيطانية.



وشدد على أن هذه المشاركة الواسعة في صلاة الفجر اليوم، وفي كل الأيام الماضية، لحماية باب الرحمة من أطماع الاحتلال الذي يسعى لإعادة اغلاقه بعد أن نجح المرابطون في فك الأغلال عنه العام الماضي، لتؤكد أن شعبنا سيبقى رأس الحربة في الدفاع عن المقدسات في وجه الاحتلال.



ودعا بدران أمتنا العربية والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي إلى دعم وإسناد المرابطين في القدس والمدافعين عن شرف الأمة، وعدم الانجرار إلى التطبيع مع هذا الاحتلال المجرم.