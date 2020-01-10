شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، صباح الجمعة إقدام مخربين مجهولين الليلة الماضية بإحراق سيارة زوجة الأسير محمد نايفة أبو ربيعة أمام منزلهم، بضاحية شويكة قضاء طولكرم.

ووصف أبو بكر في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذا العمل بالهمجي والجبان والمتساوق مع أجندة الاحتلال، وطالب
بضرورة ملاحقتهم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية والقبض عليهم والتصدي لمثل هذه الحالات المشبوهة واحتضان وحماية عوائل الأسرى الذين ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل الوطن وحريته.

يذكر أن الأسير محمد نايفة أبو ربيعة يقضي حكما بالسجن مدته 14 مؤبدا و50 عاما، منذ اعتقاله بتاريخ 14-2-2002 .

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال نجله ربيع البالغ من العمر (18 عاما)، مطلع العام الماضي وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين، وكان الأب عند اعتقاله قد ترك نجله ربيع طفلا صغيرا، ليعود ويحتضنه نهاية العام الماضي في سجن جلبوع بعد اعتقال الأبن على خلفية عملية "بركان"، حيث احتقل بعيد ميلاد نجله الثامن عشر داخل المعتقل.

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