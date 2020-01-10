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الداخلية التونسية: أوقفنا "إرهابياً" مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة

الداخلية التونسية: أوقفنا "إرهابياً" مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة
الشرطة التونسية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​ عن "تنفيذ عملية استباقية استهدفت أحد قادة ما يسمى بـ"أجناد الخلافة" الموالية ل​تنظيم الدولة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه تم استدراج "الإرهابي" ونصب كمين محكم له"، مشيرةً إلى أن "الإرهابي المستهدف مختص في تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة"، وفق ما نقل موقع قناة (الميادين).

يأتي ذلك وسط وقت لا يزال فيه رئيس الوزراء المكلف، في البلاد يواجه صعوبات في نيل ثقة البرلمان للموافقة على تشكيلته الحكومية.

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