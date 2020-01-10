السيستاني: أزمة واشنطن وطهران تهدد بجر العراق ومنطقة الشرق الأوسط لصراع أكبر

آثار قصف أمريكي في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

ندّد آية الله علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، يوم الجمعة، بالمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق.



وقال وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء: إنها تهدد بجر البلد ومنطقة الشرق الأوسط إلى صراع أكبر.



وأضاف السيستاني: أن الهجمات المتبادلة بين الجانبين داخل العراق هذا الشهر تنم عن تجاهل صارخ لسيادة العراق، مشيراً إلى أن شعب العراق يتحمل الخسارة الأكبر من الصراع بين واشنطن وطهران.



وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء: إن سلسلة الهجمات تنتهك سيادة العراق مضيفا أنه لا يتعين السماح لأي قوى أجنبية بتحديد مصير العراق.



وقال ممثل السيستاني: "إن التعامل بأسلوب المغالبة من قبل الأطراف المختلفة التي يملك كل منها جانباً من القوة والنفوذ... سيؤدي إلى استحكام الأزمة واستعصائها على الحل".



وتابع: "أن ما وقع في الأيام الأخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية... هو جزء من تداعيات الأزمة الراهنة".



وقال في خطبته: ”كفى الشعب ما عاناه من حروب ومحن وشدائد على مختلف الصعد طوال عقود من الزمن في ظل الأنظمة السابقة وحتى النظام الراهن... (ينبغي أن) يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه ولا دور للغرباء في قراراته".