مقتل 13 شخصاً إثر انفجار بمسجدٍ جنوب غرب باكستان



وذكرت الشرطة، أن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت بالمسجد وانفجرت أثناء صلاة العشاء يوم الجمعة، كما نقل موقع (رويترز) للأنباء.



وقال الدكتور وسيم بيج، وهو متحدث باسم مستشفى محلي لرويترز "حتى الآن استقبل المستشفى 13 جثة و20 مصابا"، مضيفا: أن كثيراً من المصابين في حالة خطيرة.





رام الله - دنيا الوطنلقي 13 شخصاً على الأقل، بينهم ضابط شرطة كبير، وأصيب 20 آخرون، إثر انفجار وقع في مسجد بمدينة كويتا، بجنوب غرب باكستان.