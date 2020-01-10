واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران لـ "قلب أجهزتها الأمنية"





وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على "النظام الإيراني"، مبينا أنها تشمل ثمانية مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى "شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وذكر منوتشن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر أمراً "يسمح بفرض عقوبات على كل شخصية لديها عمل أو ملكية أو أنشطة تجارية أو أي إسهام آخر في عدد من قطاعات الاقتصاد الإيراني بينها البناء والصناعة والنسيج والتعدين".



وأضاف منوتشن: أن الإجراءات الجديدة "تشمل عقوبات خاصة تستهدف 17 أكبر منتج إيراني للحديد والصلب وثلاث شركات متمركزة في جزر سيشال وسفينة مرتبطة بنقل المنتجات".



من جانبه، قال بومبيو: إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة على إيران.