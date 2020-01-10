أوكرانيا: الجانب الإيراني سمح لنا بالاطلاع على بيانات الصندوق الأسود

جانب من سقوط الطائرة الأوكرانية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو: إن الجانب الإيراني سمح لنا بالاطلاع على بيانات الصندوق الأسود.



وقال في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة) القطرية: إنه "علينا أن نتحرى الدقة فيما يتعلق بالتكهنات المرتبطة بملابسات سقوط الطائرة".



وتابع وزير الخارجية الأوكراني: أن بلاده تريد تشكيل فريق دولي لقيادة التحقيقات بشأن سقوط الطائرة، مؤكداً أنها ستطلب تعويضات من الجهة المسؤولة، إذا ما تبين أن الطائرة أسقطت بصاروخ.



في سياق متصل، طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق "مستقل وذي مصداقية" في تحطم الطائرة الأوكرانية.