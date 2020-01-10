شؤون فلسطينية

بلدية جباليا النزلة: تعاملنا مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة

بلدية جباليا النزلة: تعاملنا مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة
جانب من عمل بلدية جباليا النزلة أثناء المنخفض
رام الله - دنيا الوطن
قالت بلدية جباليا النزلة اليوم الجمعة: إن فرق الطوارئ في البلدية تعاملت مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة وإمكانيات ضعيفة، ورغم ذلك سيطرت على تداعيات المنخفض  وآثاره في ظل الكمية الكبيرة للأمطار.

وواصلت طواقم البلدية وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عملها الدؤوب طوال فترة المنخفض، وعملت على متابعة تشغيل
مضخات الصرف، وشفط المياه المتراكمة في بعض الشوارع وتنفيذ أعمال صيانة لخطوط  التصريف، وتنظيف المصارف والمناهل باستمرار.

ونفذت طواقم البلدية عملية صيانة لخط تصريف مياه الأمطار المرحلة من بركة أبو راشد إلى حوض الترشيح في بيت لاهيا.

وكان كباش البلدية قد نفذ عملية تسوية للشوارع التي تضررت من المنخفضات الجوية  المنصرمة فيما عمل فريق الصيانة على تنفيذ أعمال صيانة وقائية لمضخات الضخ ومصارف مياه الأمطار.

وأعلنت لجنة الطوارئ في بلدية جباليا النزلة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة  آثار المنخفض ودعت المواطنين إلى الاتصال على أرقام الطوارئ المنشورة في حالات وجود مخاطر أو مشاكل في شبكات المياه والصرف الصحي.

وأكدت لجنة الطوارئ على ضرورة تعاون المواطنين وعدم إلقاء النفايات في الشوارع  حتى لاتنجرف مع الأمطار وتتسبب في إغلاق مصافي تصريف المياه.

كما ناشدت اللجنة المواطنين عدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لاتختلط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي وتضغط على شبكاتها الأمر الذي يؤدي إلى طفح في المناطق المنخفضة.

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