شؤون فلسطينية

أبو هولي يوجه مطالبة لـ(أونروا) بشأن خدماتها للاجئين بكافة مناطق عملياتها

أبو هولي يوجه مطالبة لـ(أونروا) بشأن خدماتها للاجئين بكافة مناطق عملياتها
إحدى مدارس أونروا-أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مع مفوض عام (أونروا) بالإنابة كريستيان ساوندرز، موازنة وكالة الغوث للعام 2020 وتطورات العجز المالي في ميزانية (أونروا) وتداعياته على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين.

كما بحث معه وفق ما بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مطالب العاملين واحتياجات اللاجئين والتحديات التي تواجه عمل (أونروا) في مناطق عملياتها والاستهداف الأخير لعملها بكافة منشآتها ونشاطاتها في القدس المحتلة ومخيم شعفاط .

وأكد أبو هولي خلال اللقاء الذي جمعه بالمفوض العام بالإنابة مساء اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون ومدير دائرة (أونروا) بدائرة شؤون اللاجئين، كنعان الجمل ومدير عمليات (أونروا) في الضفة الغربية، لويس غوين ومسؤول دائرة الاتصال، كاظم أبو خلف، على ضرورة استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها دون تقليصات، والعمل على زيادتها وتحسين جودتها كماً ونوعاً  بما يتناسب مع زيادة أعداد اللاجئين واحتياجاتهم ومراعاة ذلك في الموازنة المالية للعام 2020 .

ووقف المسؤولان أمام موافقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية في مخيم شعفاط وقرية عناتا شرق المدينة، لتكون بديلاً عن ست مدارس لـ(أونروا) وسبل مواجهة القرار الإسرائيلي وحماية (أونروا) لمدارسها ومؤسساتها في القدس ورفض أي مساس بمعهد قلنديا.

واتفق المسؤولان على وضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه عمل (أونروا) ومواجهة العجز المالي وتعزيز  التنسيق بين دائرة شؤون اللاجئين و(أونروا) فيما يتعلق بمتابعة قضايا اللاجئين وتحديد احتياجاتهم والتشاور فيما يتعلق باحتياجات اللاجئين وإعداد موازنة (أونروا) للعام 2020 -2021

وسلّم أبو هولي المفوض العام بالإنابة، مطالب واحتياجات اللاجئين في مناطق عمليات (أونروا) بالإضافة إلى مطالب العاملين في وكالة الغوث الدولية، ومراكز التأهيل المجتمعي في المخيمات والذي وعد بدراستها.

أخبار ذات صلة

واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران لـ &#34;قلب أجهزتها الأمنية&#34;

واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران لـ "قلب أجهزتها الأمنية"

بلدية جباليا النزلة: تعاملنا مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة

بلدية جباليا النزلة: تعاملنا مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة

حماس تعلق على تصريحات نفتالي بينت بشأن ضم مناطق (ج) لإسرائيل

حماس تعلق على تصريحات نفتالي بينت بشأن ضم مناطق (ج) لإسرائيل

فرنسا تدين بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية

فرنسا تدين بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية

قيادي بـ&#34;الشعبية&#34; يدعو لتأسيس وبناء &#34;البديل الوطني الديمقراطي&#34;

قيادي بـ"الشعبية" يدعو لتأسيس وبناء "البديل الوطني الديمقراطي"

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

الخارجية والمغتربين: محاكم دولة الاحتلال تمييزية عنصرية تعتمد ازدواجية المعايير

الخارجية والمغتربين: محاكم دولة الاحتلال تمييزية عنصرية تعتمد ازدواجية المعايير

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

30 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

30 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

شاهد: وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

شاهد: وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي

شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي

الخضري: انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بغزة لـ 20% بسبب الحصار

الخضري: انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بغزة لـ 20% بسبب الحصار

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

عربي

القاهرة لـ&#34;أديس أبابا&#34;: لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري

القاهرة لـ"أديس أبابا": لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري

شاهد: بوتين يُهدي سوريا مصحفاً من القرن السابع عشر

شاهد: بوتين يُهدي سوريا مصحفاً من القرن السابع عشر

شاهد: فيديو نادر لنصر الله وعماد مغنية وقاسم سليماني

شاهد: فيديو نادر لنصر الله وعماد مغنية وقاسم سليماني

شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة

شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة