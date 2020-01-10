أبو هولي يوجه مطالبة لـ(أونروا) بشأن خدماتها للاجئين بكافة مناطق عملياتها





كما بحث معه وفق ما بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مطالب العاملين واحتياجات اللاجئين والتحديات التي تواجه عمل (أونروا) في مناطق عملياتها والاستهداف الأخير لعملها بكافة منشآتها ونشاطاتها في القدس المحتلة ومخيم شعفاط .



وأكد أبو هولي خلال اللقاء الذي جمعه بالمفوض العام بالإنابة مساء اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون ومدير دائرة (أونروا) بدائرة شؤون اللاجئين، كنعان الجمل ومدير عمليات (أونروا) في الضفة الغربية، لويس غوين ومسؤول دائرة الاتصال، كاظم أبو خلف، على ضرورة استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها دون تقليصات، والعمل على زيادتها وتحسين جودتها كماً ونوعاً بما يتناسب مع زيادة أعداد اللاجئين واحتياجاتهم ومراعاة ذلك في الموازنة المالية للعام 2020 .



ووقف المسؤولان أمام موافقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية في مخيم شعفاط وقرية عناتا شرق المدينة، لتكون بديلاً عن ست مدارس لـ(أونروا) وسبل مواجهة القرار الإسرائيلي وحماية (أونروا) لمدارسها ومؤسساتها في القدس ورفض أي مساس بمعهد قلنديا.



واتفق المسؤولان على وضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه عمل (أونروا) ومواجهة العجز المالي وتعزيز التنسيق بين دائرة شؤون اللاجئين و(أونروا) فيما يتعلق بمتابعة قضايا اللاجئين وتحديد احتياجاتهم والتشاور فيما يتعلق باحتياجات اللاجئين وإعداد موازنة (أونروا) للعام 2020 -2021



وسلّم أبو هولي المفوض العام بالإنابة، مطالب واحتياجات اللاجئين في مناطق عمليات (أونروا) بالإضافة إلى مطالب العاملين في وكالة الغوث الدولية، ومراكز التأهيل المجتمعي في المخيمات والذي وعد بدراستها.







رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مع مفوض عام (أونروا) بالإنابة كريستيان ساوندرز، موازنة وكالة الغوث للعام 2020 وتطورات العجز المالي في ميزانية (أونروا) وتداعياته على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين.