شؤون فلسطينية

حماس تعلق على تصريحات نفتالي بينت بشأن ضم مناطق (ج) لإسرائيل

حماس تعلق على تصريحات نفتالي بينت بشأن ضم مناطق (ج) لإسرائيل
أراضي في الضفة الغربية- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة: إن تصريحات وزير الجيش الإسرائيلية، نفتالي بينت بشأن نيته ضم مناطق (ج) لإسرائيل، بأنها استمرار لسياسة التطهير العرقي، التي "مارسها المشروع الصهيوني منذ انطلاقه".

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه التصريحات المصحوبة بالسلوك الاستعماري الإحلالي لـ"الكيان الصهيوني جزء من الحرب المفتوحة التي يشنها هذا الكيان على شعبنا مدعوماً بمواقف الإدارة الأمريكية".

وشدد على أن هذا العدوان المتواصل على أرض الضفة الغربية، يتطلب موقفاً فلسطينياً جماعياً لتصعيد مقاومة شاملة في الضفة، وأن توقف قيادة السلطة تنسيقها الأمني مع جيش الاحتلال، ووقف ملاحقتها لكل أشكال المقاومة، وفق تعبيره.

وقال قاسم: إن شعبنا سيقاتل حتى طرد الاحتلال وأدواته الاستعمارية الاستيطانية من كامل الأرض الفلسطينية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران لـ &#34;قلب أجهزتها الأمنية&#34;

واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران لـ "قلب أجهزتها الأمنية"

بلدية جباليا النزلة: تعاملنا مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة

بلدية جباليا النزلة: تعاملنا مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة

أبو هولي يوجه مطالبة لـ(أونروا) بشأن خدماتها للاجئين بكافة مناطق عملياتها

أبو هولي يوجه مطالبة لـ(أونروا) بشأن خدماتها للاجئين بكافة مناطق عملياتها

فرنسا تدين بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية

فرنسا تدين بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية

قيادي بـ&#34;الشعبية&#34; يدعو لتأسيس وبناء &#34;البديل الوطني الديمقراطي&#34;

قيادي بـ"الشعبية" يدعو لتأسيس وبناء "البديل الوطني الديمقراطي"

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

الخارجية والمغتربين: محاكم دولة الاحتلال تمييزية عنصرية تعتمد ازدواجية المعايير

الخارجية والمغتربين: محاكم دولة الاحتلال تمييزية عنصرية تعتمد ازدواجية المعايير

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

30 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

30 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

شاهد: وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

شاهد: وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي

شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي

الخضري: انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بغزة لـ 20% بسبب الحصار

الخضري: انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بغزة لـ 20% بسبب الحصار

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

عربي

القاهرة لـ&#34;أديس أبابا&#34;: لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري

القاهرة لـ"أديس أبابا": لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري

شاهد: بوتين يُهدي سوريا مصحفاً من القرن السابع عشر

شاهد: بوتين يُهدي سوريا مصحفاً من القرن السابع عشر

شاهد: فيديو نادر لنصر الله وعماد مغنية وقاسم سليماني

شاهد: فيديو نادر لنصر الله وعماد مغنية وقاسم سليماني

شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة

شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة