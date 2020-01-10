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دولي

(ناتو): نرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بنظام صاروخي إيراني

(ناتو): نرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بنظام صاروخي إيراني
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
رام الله - دنيا الوطن
رجّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن يكون سقوط الطائرة الأوكرانية قبل يومين، كان بسبب نظام صاروخي إيراني.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "من المهم أن تتعاون إيران بشكل كامل بتحقيقات تحطم الطائرة الأوكرانية"، كما نقلت قناة (العربية).

في سياق متصل، أعلنت شركة الطيران الألمانية (لوفتهانزا) عن تعليق رحلاتها إلى طهران لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلق بالأمان، وذلك في اعقاب تحطة طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران قبل عدة أيام .

وعلى الصعيد ذاته، طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق مستقل وموثوق به في حادث تحطم الطائرة الذي راح صحيته 176 شخصاً.

ويقول خبراء أمريكيون وبريطانيون وكنديون: إن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن الطائرة قد تحطمت إثر إصابتها بنيران أطلقتها المضادات الأرضية الإيرانية عن طريق الخطأ، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو: إن دبلوماسيين أمريكيين نقلوا إلى الرئيس زيلنسكي معلومات حول ملابسات تحطم الطائرة، وإن هذه المعلومات يفصحها حالياً خبراء أوكرانيون.

وأضاف: أن الرئيس الأوكراني تحدث عن الموضوع مع وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو.

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