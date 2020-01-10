واشنطن: أي وفد أمريكي يزور العراق لن يبحث موضوع سحب القوات

قوات الجيش الأمريكي في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أي وفد من واشنطن سيزور العراق سيبحث هناك إعادة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وليس سحب القوات الأمريكية من البلاد.



وقالت في بيان لها: إن هناك حاجة لحوار مع بغداد بشأن الشراكة المالية والاقتصادية والدبلوماسية، مؤكدة الرفض الكامل لأي بحث في سحب القوات من العراق، كما نقل قناة (العربية).



وشدّدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن "قواتنا موجودة بالعراق لمكافحة داعش وملتزمة بحماية التحالف والعراقيين".