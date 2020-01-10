دولي

استطلاعات للرأي بإسرائيل: لن يتمكن أي معسكر من تشكيل ائتلاف حكومي

استطلاعات للرأي بإسرائيل: لن يتمكن أي معسكر من تشكيل ائتلاف حكومي
انتخابات إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاعان للرأي العام نشرتهما صحيفتا (يسرائيل هيوم) و(ماكور ريشون) عدم قدرة أي من المعسكرين على تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات القريبة. 

وحسب نتائج الاستطلاعين، لو أجريت الانتخابات أمس لحصل معسكر الوسط واليسار على 59 مقعداً برلمانياً على الأكثر، ومعسكر اليمين على 58 مقعداً على الأكثر، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وكانت نتائج استطلاع نشره أمس موقع (والا) الإخباري أظهرت حصول حزب (العمل) و(المعسكر الديمقراطي) على خمسة مقاعد لكل منهما، إذا خاضا الانتخابات بمفردهما، و11 مقعدا اذا اتحدا، ويذكر أن مسألة التوحيد بينهما لا تزال قيد البحث.

وفي غضون ذلك أفادت صحيفة (ماكور ريشون)، أن ما يعرقل تشكيل تحالف لأحزاب اليمين هو ضم (عوتسما يهوديت) برئاسة ايتامار بن غفير إليه أم لا.

والتقى مساء أمس رئيسا حزب (البيت اليهودي)، رافي بيرتس و(الاتحاد الوطني)، بتسالئيل سموتريتش، وبحثا إمكانية تشكيل تحالف للتيار الصهيوني المتدين. 

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار المباشر بينهما، علماً بأن باب تسجيل القوائم يغلق الأسبوع المقبل.

وفي غضون ذلك، قرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو إرجاء التصويت في الحكومة بعد غد الأحد على نيته تعيين ثلاثة وزراء جدد، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهتها أمس ما تسمى محكمة العدل العليا، للقيام بهذه التعيينات خلال فترة حكومة انتقالية. 

وأعلن النائب في حزب (الليكود)، دافيد بيتان عن تنازله عن تعيينه وزيراً للزراعة بعد ان انتقاد المحكمة العليا هذه الخطوة.

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