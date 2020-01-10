عربي

الجيش المصري يستخدم أسلحته الجوية والبحرية الحديثة في البحرين الأحمر والمتوسط

الجيش المصري يستخدم أسلحته الجوية والبحرية الحديثة في البحرين الأحمر والمتوسط
الجيش المصري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ تدريبات "قادر 2020" العسكرية، بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات.

وأوضح بيان للقوات المسلحة المصرية، عبر الصفحة الرسمية بـ (فيسبوك)، أنه تم "تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط".

وأشارت القوات المسلحة المصرية إلى أنه "من المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن".

وتابعت: "تعد المناورة (قادر 2020) تأكيدا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية".

أخبار ذات صلة

العراق تطالب أمريكا إرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية

العراق تطالب أمريكا إرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية

شاهد: بوتين يُهدي سوريا مصحفاً من القرن السابع عشر

شاهد: بوتين يُهدي سوريا مصحفاً من القرن السابع عشر

شاهد: فيديو نادر لنصر الله وعماد مغنية وقاسم سليماني

شاهد: فيديو نادر لنصر الله وعماد مغنية وقاسم سليماني

شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة

شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة

(رويترز): شبكة جواسيس بالعراق وسوريا ساعدت أمريكا على قتل سليماني

(رويترز): شبكة جواسيس بالعراق وسوريا ساعدت أمريكا على قتل سليماني

شاهد: إسرائيل تُفرج عن عميد الأسرى السوريين بالجولان

شاهد: إسرائيل تُفرج عن عميد الأسرى السوريين بالجولان

مصر وإثيوبيا والسودان تصل لطريق مسدود في محادثات سد النهضة

مصر وإثيوبيا والسودان تصل لطريق مسدود في محادثات سد النهضة

اليوم.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن عميد الأسرى السوريين صدقي المقت

اليوم.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن عميد الأسرى السوريين صدقي المقت

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

أسرى فلسطين: أسرى سجن النقب تجمدت أطرافهم نتيجة البرد الشديد

30 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

30 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي

شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي

الخضري: انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بغزة لـ 20% بسبب الحصار

الخضري: انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بغزة لـ 20% بسبب الحصار

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

عند السابعة مساءً.. سماء فلسطين تشهد خسوفا للقمر

عند السابعة مساءً.. سماء فلسطين تشهد خسوفا للقمر

منوعات

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

عربي

شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة

شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة

(رويترز): شبكة جواسيس بالعراق وسوريا ساعدت أمريكا على قتل سليماني

(رويترز): شبكة جواسيس بالعراق وسوريا ساعدت أمريكا على قتل سليماني

شاهد: إسرائيل تُفرج عن عميد الأسرى السوريين بالجولان

شاهد: إسرائيل تُفرج عن عميد الأسرى السوريين بالجولان

مصر وإثيوبيا والسودان تصل لطريق مسدود في محادثات سد النهضة

مصر وإثيوبيا والسودان تصل لطريق مسدود في محادثات سد النهضة