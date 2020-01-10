شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٦ عاما والتي انطلقت رفضا لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني.

وأفاد الناطق الإعلامي لحركة فتح في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب المشاركين في المسيرة مما ادى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا في مركز اسعاف القرية.

وأشار شتيوي، وفق ما وصل "دنيا الوطن"، أن المسيرة انطلقت رفضا لما ورد على لسان وزير حرب الاحتلال من نية لضم أراض فلسطينية بهدف التوسع الاستيطاني مؤكدا ان هذه القرارات لن تؤثر على طبيعة ايماننا بحقنا بكامل ترابنا المحتل.

وشارك في المسيرة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة لدولة الاحتلال ، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الاجانب والنشطاء الاسرائيليين.

وشارك في المسيرة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة لدولة الاحتلال كما شارك فيها عدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الاسرائيليين. 

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