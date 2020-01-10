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شاهد: بوتين يُهدي سوريا مصحفاً من القرن السابع عشر

شاهد: بوتين يُهدي سوريا مصحفاً من القرن السابع عشر
فلاديمير بوتين يسلم بشار الأسد نسخة المصحف
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الأوقاف السورية صورا للهدية التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجامع الأموي في دمشق وسلمه لنظيره السوري بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة لدمشق.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك): إن المصحف الذي قدمه بوتين للجامع الأموي أثناء زيارته دمشق، يوم الثلاثاء الماضي، يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي.

وأضافت أنه يعد "نسخة فريدة ويحتوي على ثروة من التصاميم وأعلى معايير الخط العربي والمواد الإسلامية ذات التاريخ العريق، ما يجعله من المخطوطات المميزة".


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