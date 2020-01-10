شؤون فلسطينية

مسؤول إسرائيلي جديد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق (C) بالضفة

مسؤول إسرائيلي جديد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق (C) بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت استحداث منصب جديد ليكون مسئولاً عن تطبيق سيادة "الاحتلال على المناطق المصنفة C" في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية، أن بينيت قرر تعيين المستشار السابق لوزير الجيش "كوبي أليراز" في منصب المسئول عن المعركة التي يديرها بينيت ضد الوجود الفلسطيني في المناطق C وتطبيقاً لـ"سيادة" الاحتلال عليها.

وقالت الصحيفة إن "أليراز" يسكن مستوطنة "عيلي" شمال رام الله، وعمل سابقاً كمستشار لوزير الجيش لشئون الاستيطان على مدار 4 سنوات وعمل بينها تحت قيادة وزيري الجيش السابقين موشي يعلون وأفيغدور ليبرمان، وبعدها عمل تحت رئاسة رئيس وزراء الاحتلال ووزير الجيش بنيامين نتنياهو الذي أقاله من منصبه بشكل مفاجئ.

في حين رحب زعماء الاستيطان في الضفة بالتعيين الجديد معربين عن أملهم برؤية نتائج قريبة على الأرض، واصفين الخطوة بالإستراتيجية.

ومن بين المهام الموكلة لـ"أليراز" متابعة ما أسماها بينيت بالمعركة على مناطق C والتي تشمل "مكافحة التوسع والبناء الفلسطيني، وتسجيل الأراضي المشاع في الضفة الغربية على اسم حكومة الاحتلال في الطابو ، وتسوية أراضي لتصلح لبناء مستوطنات جديدة".

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