شؤون فلسطينية

30 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

30 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 30 مستوطنا باحة المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة خلال "فترة الاقتحامات الصباحية"، اليوم الجمعة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي القدس أيضا، أفرجت محكمة الاحتلال عن ثلاثة شبان مقدسيين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بشروط.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال أفرجت عن كل من صلاح أبو عصب ونور غيث وإيهاب سكافي بشرط الحبس المنزلي لمدة 6 أيام وكفالة بقيمة 500 شيكل، وكفالة طرف ثالث بقبة 5000 شيكل وعدم التواصل بينهما لمدة 20 يومًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة مساء الثلاثاء من منازلهم في حي الثوري ببلدة سلوان، وهم أسرى محررين.

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