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شاهد: فيديو نادر لنصر الله وعماد مغنية وقاسم سليماني

شاهد: فيديو نادر لنصر الله وعماد مغنية وقاسم سليماني
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
ظهر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، برفقة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي السابق في حزب الله، عماد مغنية، في فيديو نادر ينشر للمرة الأولى، حيث بدا الثلاثة وهم يجلسون إلى مائدة إفطار.

ويرجح أن يكون مقطع الفيديو قد تم تصويره منذ أكثر من 15 سنة تقريبا، وفق ما أوردت (روسيا اليوم). 

وقتل سليماني في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه في طريق مطار بغداد، في الثالث من يناير الجاري، وأعلنت إيران الأربعاء الماضي، استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق ردا على مقتله.

أما عماد مغنية، فاغتيل في العام 2008 في دمشق، وكان يعد قائد الجناح العسكري لحزب الله الذي قاد حرب يوليو 2006 ضد إسرائيل، ووفقا لتقارير أجنبية، اغتالته إسرائيل بالتعاون مع استخبارات الولايات المتحدة.

 

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