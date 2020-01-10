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دولي

اليابان تنشر طائرات مدمرة في الشرق الأوسط

اليابان تنشر طائرات مدمرة في الشرق الأوسط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أمرت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، قوة الدفاع الذاتي البحرية بإرسال طائرات مدمرة ودورية إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية: إن القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أواخر العام الماضي، يهدف إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية عبر المياه في المنطقة وسط الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن المخاوف من نشوب صراع شامل قد بدأت تتراجع.

وذكرت وكالة (رويترز)، أن زير الدفاع الياباني، تارو كونو، أمر بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.

وقال كونو للصحفيين إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان غدا السبت وتبدآن عملياتهما في 20 كانون الثاني/يناير، وأضاف أن المدمرة ستغادر اليابان متجهة إلى المنطقة في الثاني من شباط/فبراير، وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر.

وكان يتعين على كونو إصدار أمر خاص لنشر القوات للسماح لها باستخدام الأسلحة لحماية السفن المعرضة للخطر.

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