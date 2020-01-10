شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدفاع المدني السعودي إن حريقا ضخما شب صباح اليوم الجمعة في برج قيد الإنشاء في مدينة جدة.
وأضاف الدفاع المدني في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" أن فرقه تكافح حاليا لإخماد الحريق.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا رهيبا للنيران الملتهبة في أعلى البرج، وتطاير الشرر على كورنيش جدة.
قال الدفاع المدني السعودي إن حريقا ضخما شب صباح اليوم الجمعة في برج قيد الإنشاء في مدينة جدة.
وأضاف الدفاع المدني في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" أن فرقه تكافح حاليا لإخماد الحريق.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا رهيبا للنيران الملتهبة في أعلى البرج، وتطاير الشرر على كورنيش جدة.
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