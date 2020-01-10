شاهد: وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة داعية فلسطيني أثناء إلقائه محاضرة دينية في إحدى حفلات الزفاف في الكويت.وحسب النشطاء، فإن الداعية المقيم في الكويت منذ عقود، توفي أثناء إلقائه لآخر موعظة دينية في مسيرته الدعوية وقد تم توثيق لحظة وفاته"، حيث كان الداعية يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامله مع زوجاته وعن سنة الزواج، ثم ختم بكلامه بـ"لا إله إلا الله"، لتقبض روحه، ويتوفى.