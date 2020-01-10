شؤون فلسطينية

شاهد: وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

شاهد: وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة داعية فلسطيني أثناء إلقائه محاضرة دينية في إحدى حفلات الزفاف في الكويت.

وحسب النشطاء، فإن الداعية المقيم في الكويت منذ عقود، توفي أثناء إلقائه لآخر موعظة دينية في مسيرته الدعوية وقد تم توثيق لحظة وفاته"، حيث كان الداعية يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامله مع زوجاته وعن سنة الزواج، ثم ختم بكلامه بـ"لا إله إلا الله"، لتقبض روحه، ويتوفى.

 

أخبار ذات صلة

أول تعليق إسرائيلي على خطاب نصر الله الأخير

أول تعليق إسرائيلي على خطاب نصر الله الأخير

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي

شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي

الخضري: انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بغزة لـ 20% بسبب الحصار

الخضري: انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بغزة لـ 20% بسبب الحصار

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

عند السابعة مساءً.. سماء فلسطين تشهد خسوفا للقمر

عند السابعة مساءً.. سماء فلسطين تشهد خسوفا للقمر

أجواء غائمة وشديدة البرودة تصاحبها أمطار وعواصف رعدية

أجواء غائمة وشديدة البرودة تصاحبها أمطار وعواصف رعدية

رأفت: تصريحات فريدمان تمثل توافقا واضحا بين الإدارة الامريكية وحكومة نتنياهو

رأفت: تصريحات فريدمان تمثل توافقا واضحا بين الإدارة الامريكية وحكومة نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

رأفت: تصريحات فريدمان تمثل توافقا واضحا بين الإدارة الامريكية وحكومة نتنياهو

رأفت: تصريحات فريدمان تمثل توافقا واضحا بين الإدارة الامريكية وحكومة نتنياهو

ابو هولي يبحث مع مفوض (أونروا ) التحديات التي تواجه عمل الوكالة

ابو هولي يبحث مع مفوض (أونروا ) التحديات التي تواجه عمل الوكالة

المالكي يوقع اتفاقيتي تعاون ثنائي مشترك بين دولة فلسطين وجمهورية صربيا

المالكي يوقع اتفاقيتي تعاون ثنائي مشترك بين دولة فلسطين وجمهورية صربيا

الديمقراطية تُحذر من انفجار واسع من الأسرى في سجون الاحتلال

الديمقراطية تُحذر من انفجار واسع من الأسرى في سجون الاحتلال

كهرباء القدس: 25 ألف مشترك بدون كهرباء بمناطق الامتياز بسبب السياسة الإسرائيلية

كهرباء القدس: 25 ألف مشترك بدون كهرباء بمناطق الامتياز بسبب السياسة الإسرائيلية

داخلية غزة تُصدر تَنويهاً حول عمل معبر رفح يومي الأحد والاثنين المقبلين

داخلية غزة تُصدر تَنويهاً حول عمل معبر رفح يومي الأحد والاثنين المقبلين

منوعات

راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

شاعر سعودي يثير الجدل بسؤاله عن (انقضاء عدة) الفنانة أصالة

شاعر سعودي يثير الجدل بسؤاله عن (انقضاء عدة) الفنانة أصالة

فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب (حمزة مون بيبي)

فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب (حمزة مون بيبي)

صورة نادرة لأم كلثوم... هكذا بدا وجهها من دون نظاراتها السوداء

صورة نادرة لأم كلثوم... هكذا بدا وجهها من دون نظاراتها السوداء

عربي

شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة

شاهد: حريق ضخم يندلع في بناء قيد الإنشاء بجدة

مصر وإثيوبيا والسودان تصل لطريق مسدود في محادثات سد النهضة

مصر وإثيوبيا والسودان تصل لطريق مسدود في محادثات سد النهضة

اليوم.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن عميد الأسرى السوريين صدقي المقت

اليوم.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن عميد الأسرى السوريين صدقي المقت

(رويترز): سقوط صاروخ قرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمال العراق

(رويترز): سقوط صاروخ قرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمال العراق