الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان من مدينة جنين بينهم أسير محرر، وأسيرا محررا من بلدة اليامون جنوب المدينة.



واعتقلت قوات الاحتلال كل من: الأسير المحرر أحمد عبد الله الصباح، ومحمد فتحي مرعي، وسليم مرعي، بعد اقتحامها مدينة جنين ومداهمة منازل ذويهم في حي النباتات والحي الشرقي والعبث وتحطيم محتوياتها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فادي فيصل سمودي بعد مداهمة منزله في اليامون، وتفتيشه.



وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال اخطارات بهدم منازل ثلاثة أسرى في سجونها بزعم مشاركتهم في عمليات قتل جنود ومستوطنين إسرائيليين.



وقال الناطق باسم قوات الاحتلال إنه تم تسليم اخطارات بهدم منازل عائلات الأسرى الفلسطينيين: محمود عطاونة (طعن وقتل الجندي دفير شوريك) ووليد حناتشة ويزن مغامس (تفجير عين بوبين وقتل المستوطنة رينا شنراب) وأحمد قنبع (شارك مع أحمد جـرار في قتل الحاخام رازئيل شيفاخ).





رام الله - دنيا الوطن