شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي

















رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المصلين من أهالي القدس صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وفي المسجد الإبراهيمي في الخليل.ورغم الأجواء الماطرة أدى صلاة الفجر في مصليات المسجد آلاف المصلين وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس بالمصلين الوافدين لأداء الصلاة.وردد المصلون في ساحات المسجد الأقصى بعد الانتهاء من صلاة الفجر التكبيرات، وهتافات نصرة للمسجد.وفي المسجد الإبراهيمي بالخليل، أم الشيخ محمد ماهر مسودة مفتي الخليل المصلين في صلاة الفجر اليوم، والتي شهدت مشاركة حشد كبير، تحديا لمخططات التهويد الإسرائيلية للمسجد والبلدة القديمة من المدينة.