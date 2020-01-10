دولي

ترامب يكشف تفاصيل قراره بشأن اغتيال سليماني

ترامب يكشف تفاصيل قراره بشأن اغتيال سليماني
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يخبر الديمقراطيين مسبقاً بالعملية التي قتل فيها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لأنه كان يخشى أن يسربوا المعلومات.

وأضاف ترامب في تصريح صحفي، مساء أمس الخميس: "قاسم سليماني زرع الموت في الشرق الأوسط وخارجه، وهو الذي أذن بالهجوم على سفارة الولايات المتحدة في بغداد، أخذناه بسرعة، أمرت جنرالاتنا: خذوه الآن"، وفق (روسيا اليوم).

وأوضح أن "أحد الناس المحترمين جدا أجابه بأن يفعل ذلك غدا"، لكن ترامب قال له: "هذا يجب فعله الآن، وفورا"، مشيراً إلى أن سليماني كان يجهز لهجمات جديدة، وكان يدرس إمكانية تنفيذ هجوم على السفارات الأمريكية، في بغداد وفي مناطق أخرى، مضيفا أن "الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يعربون عن استيائهم من القضاء على هذا الإرهابي، إنهم يفضلون السخط على جرائم سليماني".

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