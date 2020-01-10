شاهد: إسرائيل تُفرج عن عميد الأسرى السوريين بالجولان

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن عميد الأسرى السوريين صدقي المقت، حيث سيتم استقباله في قريته مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة.



وأعلنت إدارة سجون الاحتلال، الليلة الماضية، في بيان أنه "سيتمّ إطلاق سراح السجين الأمني صدقي المقت اليوم، قبل انتهاء مدة حكمه.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الإفراج عن الرجلين هي "بادرة حسن نية" بعدما استعادت اسرائيل رفات الجندي زخاري بوميل الذي فُقِد منذ اجتياحها لبنان في صيف 1982.وشكر المقت بعد الافراج عنه الرئيس السوري بشار الأسد، وقال "إن الافراج كان بدون شروط"، مضيفاً أن هذا انتصار لإرادة السوريين على إرادة المحتل.يذكر أن صدقي المقت، وهو درزي من مواليد مجدل شمس في الجولان عام 1967، وقضى في سجون الاحتلال 27 عامًا وأُفرج عنه عام 2012، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً عام 2015، وحكمت عليه بالسّجن لمدة 14 عامًا، بتهمة تصوير فيلم فيديو يعكس التعاون بين الاحتلال وجبهة النصرة، وجرى تقديم استئناف على القرار وتم تخفيض الحكم لمدة 11 عامًا.