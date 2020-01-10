دولي

نتنياهو يقرر تأجيل اجتماع حكومته الأسبوعي

نتنياهو يقرر تأجيل اجتماع حكومته الأسبوعي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية السابعة: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تأجيل اجتماع حكومته الأسبوعي، المقرر يوم الأحد المقبل.

وأوضحت القناة، أن ذلك جاء بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد مؤقت لتنفيذ خطوة تعيين أربعة وزراء جدد في الحكومة الحالية.

في السياق، قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن قرار العليا الإسرائيلية الذي اتخذ أمس الخميس، جاء بعد التماس قدم ضد تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للأمن، حيث اعتبرت المحكمة ذلك خارج صلاحياتها.

وأثارت المحكمة مسألة تتعلق بسلطة الحكومة ورئيسها نتنياهو في تعيين وزراء جدد في ظل أن هذه الحكومة انتقالية، حيث كان من المقرر أن يتم التصويت في الحكومة يوم الأحد على تعيين أولئك الوزراء الجدد.

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