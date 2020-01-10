عند السابعة مساءً.. سماء فلسطين تشهد خسوفا للقمر

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رام الله - دنيا الوطن

تشهد فلسطين، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، خسوفا للقمر، بحسب ما أعلنته قناة (الأقصى) الفضائية.



وخسوف القمر، ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية.



وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبي (فيكون خسوفا جزئيا).