أجواء غائمة وشديدة البرودة تصاحبها أمطار وعواصف رعدية

هذه الليلة يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع.





السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.



الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون مهيأه لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع.



الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون مهيأه لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :



1- خطر التزحلق على الطرقات.





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 8-4 10-5 10-6 بيت لحم 8-4 10-5 10-6 رام الله والبيرة 7-3 9-4 9-5 طولكرم 13-7 15-8 15-9 نابلس 9-5 11-6 11-7 قلقيلية 13-7 15-8 15-9 جنين 12-7 14-8 14-9 سلفيت 8-4 10-5 10-6 طوباس 12-7 14-8 14-9 روابي 9-5 11-6 11-7 الخليل 7-3 9-4 9-5 غزه 14-8 16-9 16-10 أريحا 16-9 18-10 18-11 خانيونس 14-8 16-9 16-10 الأغوار الشمالية 14-7 16-8 16-9 رفح 13-7 15-8 15-9 والله تعالى أعلم





2- تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً إلى غائم جزئي وشديد البرودة وماطراً على فترات على مختلف المناطق، والأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.