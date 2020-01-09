البرلمان البريطاني يوافق نهائياً على اتفاق بريكست

البرلمان البريطاني

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رام الله - دنيا الوطن

أعطى النواب البريطانيون الخميس، موافقتهم النهائية على النص الذي سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الأول/يناير، في تصويت تاريخي بعد أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف.



وصادق مجلس العموم الذي يهيمن عليه المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على النص الذي يرسي اتفاق بريكست في قانون، بأغلبية 330 صوتا مقابل 231 صوتا معارضا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وسيطرح الأسبوع المقبل على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية، على أن يبرمه البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير قبل يومين من موعد بريكست.



وبعد موافقة الملكة تبدأ في 31 كانون الثاني/يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، ويفترض أن تسمح للندن وللمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء.



وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية، والاستفادة منها، من دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.