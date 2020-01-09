غداً.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن عميد الأسرى السوريين صدقي المقت

عميد الأسرى السوريين صدقي المقت

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (سانا)، عن مصادر في الجولان، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ستطلق، غداً الجمعة، سراح عميد الأسرى السوريين صدقي المقت.



وأشارت المصادر، إلى ان المقت سيعود الى مسقط رأسه في مجدل شمس، بدون أي شروط، بحسب الوكالة.