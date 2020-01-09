المالكي يوقع اتفاقيتي تعاون ثنائي مشترك بين دولة فلسطين وجمهورية صربيا

ووفقا لما وصل "دنيا الوطن" من معلومات، فقد اجتمع الوزير المالكي مع وزير خارجية صربيا افيتسا داتشيتش في مقر وزارة الخارجية الصربية.







واتفق الطرفان على عقد لجنة مشتركة في صربيا بشهر حزيران (يونيو) ٢٠٢٠، وأن يفتتحها كلا من سيادة الرئيس محمود عباس والرئيس ألكسندر فوتشيتش، بحضور ثمانية وزراء من كل جهة.

كما رحب الوزير داتشيتش دعوة المالكي لترتيب زيارة لوفد من وزارة الخارجية الصربية لفلسطين في شهر آذار المقبل، وذلك للتحضير لافتتاح سفارة لصربيا لدى فلسطين والترتيب لعقد اللجنة المشتركة.







وأشار المالكي إلى ضرورة ترتيب منتدى لرجال الأعمال على هامش اللجنة المشتركة، للتباحث في امكانيات الاستثمار وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.وفي سياق آخر، أشار الوزير داتشيتش إلى قرار الحكومة الصربية رفع عدد المنح الدراسية للطلبة الفلسطينين من ثلاثة مقاعد الى تسعة للعام ٢٠٢٠.

وفي نهاية اللقاء، أكد الوزيران على ضرورة التنسيق والتعاون في مجالات المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق مصلحة البلدين. واختتم اللقاء بمؤتمر صحفي تطرق فيه الوزيران الى نتائج ومخرجات لقائهما.













رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الخميس اتفاقية حول اعفاء الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تأشيرة الدخول، مع نظيره الصربي السيد افيتسا داتشيتش، واتفاقية أخرى تتعلق بالتعاون في مجالات الشباب والتدريب والرياضة، نيابة عن مجلس الشباب والرياضة الفلسطيني مع وزير الشباب والرياضة الصربي فانيا اودوفيتش.