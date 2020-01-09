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الخارجية العراقية: يجب رحيل جميع القوات الأجنبية من العراق عبر القنوات الدبلوماسية

الخارجية العراقية: يجب رحيل جميع القوات الأجنبية من العراق عبر القنوات الدبلوماسية
وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم
رام الله - دنيا الوطن
عبر وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الخميس، عن رفض بلاده وإدانتها  للهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق يوم الأربعاء، مؤكدًا على "ضرورة رحيل جميع القوات الأجنبية من العراق من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية"، على حد تعبيره.

واعتبر الحكيم، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود تشاويش أغلو، في بغداد، الهجمات "انتهاكًا صارخًا لسيادة وسلامة الشعب العراقي، وانتهاكًا للقانون الدولي"، بحسب ما جاء على موقع (سي إن إن).

ودعا وزير الخارجية العراقي، إلى احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، بحسب وصفه.

وفيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية المتعلقة بإخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، والتي تبعتها تحركات في البرلمان العراقي للمطالبة برحيل القوات الأمريكية، أكد وزير الخارجية العراقي، أن حكومته تؤكد على ضرورة رحيل جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية.

ويزور وزير الخارجية التركي، العراق، ليوم واحد، في إطار المبادرات الدبلوماسية التركية الهادفة إلى تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة، بحسب ما أعلنته أنقرة.

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