(رويترز): سقوط صاروخ قرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمال العراق
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للانباء، عن مصادر أمنية، بسقوط صاروخ، مساء اليوم الخميس، في منطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال العراق.
نقلت وكالة (رويترز) للانباء، عن مصادر أمنية، بسقوط صاروخ، مساء اليوم الخميس، في منطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال العراق.
وأشارت المصادر الأمنية، إلى أن المنطقة تقع قرب قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، بحسب وكالة (رويترز).
وقالت المصادر: "إن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى"، مضيفة: "إن مصدره غير معروف".
وتقع الدجيل على بعد 50 كيلومترا شمالي بغداد. وتقع بلد على بعد 80 كيلومترا شمالي العاصمة.
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