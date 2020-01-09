(رويترز): سقوط صاروخ قرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمال العراق





وأشارت المصادر الأمنية، إلى أن المنطقة تقع قرب قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، بحسب وكالة (رويترز).





وقالت المصادر: "إن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى"، مضيفة: "إن مصدره غير معروف".





وتقع الدجيل على بعد 50 كيلومترا شمالي بغداد. وتقع بلد على بعد 80 كيلومترا شمالي العاصمة.





رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للانباء، عن مصادر أمنية، بسقوط صاروخ، مساء اليوم الخميس، في منطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال العراق.