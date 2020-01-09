كهرباء القدس: 25 ألف مشترك بدون كهرباء بمناطق الامتياز بسبب السياسة الإسرائيلية

وأضاف علقم أنه في ظل الوضع القائم من شركة الكهرباء الإسرائيلية، تسعى الطواقم الفنية والهندسية في شركة الكهرباء قدر الإمكان، تخفيف الانقطاعات عن المواطنين في ظل نقص الطاقة من كهرباء إسرائيل، وقطعها للكهرباء عن خطوط الشركة.



رام الله - دنيا الوطناطّلعت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ونقابة العاملين فيها، خلال تنظيم جولة للصحفيين في مركز التحكم عن بُعد بمقر الشركة في شعفاط، على مواصلة شركة الكهرباء الإسرائيلية إجراءاتها العقابية والعنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الامتياز، عبر تقليص الطاقة على خطوط شركة كهرباء القدس على حساب المواطنين ومماطلتها في إصلاح المحول الرئيسي، بشكل كامل في محطة (عطروت).وتم خلال الجولة إطلاع الصحفيين على آلية تحكم شركة كهرباء إسرائيل بالطاقة، التي تصل إلى كهرباء القدس، عبر تقليص الطاقة الواصلة إلى خطوط الشركة لتخفيف الأحمال عن الشركة الإسرائيلية، وتحويل هذه الطاقة إلى المناطق الإسرائيلية التي تتبعها، تحسباً من انقطاع الكهرباء عنها على حساب المواطن الفلسطيني.وبينت الشركة للصحفيين داخل مركز التحكم عن بُعد في محطة شعفاط في كيفية تحكم الجانب الإسرائيلي بالطاقة الواصلة على خطوط كهرباء القدس، من خلال قيام كهرباء إسرائيل بتخفض كمية الطاقة، التي يتم استهلاكها من نقاط الربط، وبالتالي قطع التيار الكهربائي بشكل عشوائي عن المشتركين، وعدم السيطرة على ذلك بشكل كامل.وقال المهندس صلاح علقم، مساعد نائب المدير العام للشؤون الفنية في كهرباء القدس، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن قدرة معظم نقاط الربط بشكل عام 20 ميجا، لكن الشركة القطرية لا تزودنا بهذه الكمية، فأكثر من 50 ميجا مقطوع عنها الكهرباء في عدة مناطق، تشمل بيت لحم والقدس ورام الله أي ما يعادل 25 ألف مشترك، لا يصلهم التيار كهربائي.