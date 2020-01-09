دولي

(رويترز): مسؤولون أمريكيون على قناعة بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني

(رويترز): مسؤولون أمريكيون على قناعة بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني
من مكان تحطم الطائرة الأكرانية بإيران
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز)، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنهم على قناعة بأن طائرة (بوينغ) الأوكرانية، التي تحطمت في إيران، تم إسقاطها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون، الذين لم تذكر أسماؤهم، عن اعتقادهم بأن الدفاعات الجوية الإيرانية، أسقطت الطائرة الأوكرانية.

وقال أحد المسؤولين لـ (رويترز): "إن الأقمار الأمريكية، رصدت إطلاق صاروخين قبل قليل من تحطم الطائرة، وأعقبت ذلك دلائل على وقوع انفجار.

واعتبر مسؤولان آخران في واشنطن، أن الطائرة أسقطت عن طريق الخطأ، فيما رفض البنتاغون التعليق على الموضوع.

يذكر، أن 176 شخصاً لقوا مصرعهم، جراء تحطم طائرة (بوينغ) للخطوط الجوية الأوكرانية، بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، يوم الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ويشار إلى أن تحطم الطائرة، حدث بعد ساعات من القصف الإيراني على قاعدتين عسكريتين تحتضنان قوات أمريكية في العراق، ولا تزال أسباب تحطم الطائرة مجهولة.

وطرح مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني 3 احتمالات لسبب وقوع الكارثة، بما فيها إسقاطها بصاروخ، وانفجار على متن الطائرة.

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