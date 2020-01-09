شؤون فلسطينية

داخلية غزة تُصدر تَنويهاً حول عمل معبر رفح يومي الأحد والاثنين المقبلين

داخلية غزة تُصدر تَنويهاً حول عمل معبر رفح يومي الأحد والاثنين المقبلين
معبر رفح البري "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية، بغزة، أن عمل معبر رفح البري يومي الأحد والاثنين 12 و13 كانون الثاني/ يناير، سيكون لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، مساء الخميس: "بناء على ذلك ستتوقف حركة سفر المواطنين العاديين في الاتجاهين خلال اليومين المذكورين عبر المعبر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

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