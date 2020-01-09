داخلية غزة تُصدر تَنويهاً حول عمل معبر رفح يومي الأحد والاثنين المقبلين

معبر رفح البري "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية، بغزة، أن عمل معبر رفح البري يومي الأحد والاثنين 12 و13 كانون الثاني/ يناير، سيكون لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين.



وقالت الهيئة في بيان مقتضب، مساء الخميس: "بناء على ذلك ستتوقف حركة سفر المواطنين العاديين في الاتجاهين خلال اليومين المذكورين عبر المعبر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).