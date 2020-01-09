دولي

الاستخبارات الإيرانية تُحقق.. هل اغْتِيلَ سليماني باستخدام "جاسوس"؟

الاستخبارات الإيرانية تُحقق.. هل اغْتِيلَ سليماني باستخدام "جاسوس"؟
قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اغتالته الطائرات الامريكية في العراق
رام الله - دنيا الوطن
تحقق الاستخبارات الإيرانية، لمعرفة الثغرات الأمنية، التي سمحت باغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في بغداد.

وحسب موقع (بيركنج ديفينس)، تحقق الاستخبارات الإيرانية في ما إذا كان هناك "جاسوس" مطلع على تفاصيل سفر كبار الشخصيات، حيث إن اغتيال سليماني أذهل الإيرانيين. 

وفي المقابل، استغرقت رحلة سليماني من دمشق إلى بغداد ساعة وربع، وهذا يعني وفق وسائل إعلام عراقية، أن هناك من زوّد الأمريكيين بمعلومات حول رحلة سليماني، وتحركاته في المطار، وأن هناك اختراقًا في الدائرة المحيطة بسليماني، ولكن هناك احتمال آخر. 

ونُشر سابقًا، تقرير حول اعتراض بعض مكالمات سليماني، وذلك يعني أن الأمريكيين، ربما كانوا على معرفة بتحركات سليماني من خلال اتصالاته، لذلك وضعوا الطائرات بدون طيار على أهبة الاستعداد في انتظار أن يقوم شخص على الأرض بتأكيد هويته، ثم نفذوا عملية الاغتيال.

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