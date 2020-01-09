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"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى بغداد

"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى بغداد
شركة مصر للطيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة مصر للطيران على حسابها على موقع (تويتر)، الخميس، استئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة العراقية بغداد، ابتداء من السبت المقبل.

كما أكدت وزارة الطيران المدني المصرية، استئناف "مصر للطيران" رحلاتها إلى بغداد، بعد أن علقتها ثلاثة أيام، بسبب توتر الأوضاع الأمنية، عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في غارة أميركية بالقرب من مطار بغداد، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت الشركة في بيان: "بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني"، قررت مصر للطيران، استئناف رحلاتها لبغداد"، مضيفة: "ستتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولاً بأول، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لاتخاذ ما يلزم من قرارات، حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات".

كما طالبت الشركة "عملاءها المسافرين على متن رحلات بغداد في الاتجاهين، مراجعة وتعديل حجوزاتهم".

وكانت مصر للطيران، قد علقت رحلاتها بين يومي الأربعاء والجمعة، "لحين استقرار الحالة الأمنية" في العاصمة العراقية.

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