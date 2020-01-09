بيلوسي: إدارة ترامب لم تجعل بلادنا أكثر أمناً بقتل سليماني





وأعد الديمقراطيون في مجلس النواب، مشروع القانون، بعد تصعيد خطير للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي انتقدوا بشدة إجراءات ترامب في هذا المجال، خاصة الأمر بقتل سليماني، بينما شددت بيلوسي، على ضرورة وقف سيد البيت الأبيض للممارسات الاستفزازية تجاه إيران.

رام الله - دنيا الوطناعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لم تجعل البلاد أكثر أمناً بقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، اللواء قاسم سليماني، مشيرة إلى أن الإدارة نفذت الضربة الجوية في العراق، دون استشارة الكونغرس.وقالت بيلوسي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، عقدته اليوم الخميس: "لا أعتقد أنهم جعلوا بلادنا أكثر أمناً من وجهة نظر المجال العام بفعلهم ذلك"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).تصريحات بيلوسي، تأتي قبل ساعات معدودة من تصويت مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي، والذي يهدف إلى منع ترامب من شن حرب على إيران دون موافقة الكونغرس.