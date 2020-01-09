"الهيدرولوجيين الفلسطينيين" توجه تحذيراً بشأن استمرار الاحتلال بإلحاق الأذى بالمزارعين بالقطاع

قالت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين اليوم الخميس: إن إسرائيل تواصل منذ مطلع الأسبوع الحالي، وبشكل متكرر وومنهج، سياسة إلحاق الأذى بقطاع غزة، ومزارعيه.





وقالت المجموعة: إن القطاع شهد مع بداية المنخفضات الجوية لهذا الأسبوع، موجة من تدفق مياه الأمطار الجارية من شرق القطاع، خصوصاً شرق مدينة غزة، خاصة مع عدم القدرة التحزينية لبرك تجميع مياه الأمطار المقامة من الجانب الإسرائيلي شرق القطاع.





وأضافت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين في تصريحات لـ"دنيا الوطن": أنه نظراً للانحدار الطبيعي لمنسوب الأراضي من شرق القطاع إلي غربه، تتدفق مياه الأمطار بالجريان السطحي من برك التجميع في الجانب الإسرائيلي لتغمر مساحات واسعة من أراضي المزارعين وأماكن سكناهم شرق القطاع خاصة شرق الشجاعية ومحيط المقبرة الشرقية، ما أدى ذلك إلي تدمير وتلف المحاصيل الزراعية في هذه المناطق التي تمارس فيها الزراعات الحقلية من القمح والشعير والقلحة والزراعة الموسمية.





وشدّدت على أنها قدرت بحوالي 1500 دونم كإحصائيات أولية وفق العديد من الجهات الرسمية، ومؤسسات العمل الأهلي الزراعي المحلى، فيما قدرت الخسائر بحوالي 45000 دولار، من منتوجات نباتية وحيوانية.





وقد أفادت طواقم اللجان المحلية التابعة لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين العاملة شرق قطاع غزة، أن مياه الجريان السطحي لا زالت تتدفق شرق مدينة غزة، وتغمر العديد من الأراضي الزراعية شرق الشجاعية ومحيط المقبرة الشرقية.





وتهيب مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين الجهات ذات العلاقة بتضافر جهودها والعمل المشترك وخصوصاً مجموعات الحماية من أجل حماية المزارعين وممتلكاتهم وحشد كل الجهود والخطط الاستراتيجية للاستفادة من مياه الأمطار، حيث تعكف العديد من الجهات حالياً لوضع خططها الزراعية والمائية الاستراتيجية ولا زال القطاع يعاني من تدهور الوضع البيئي والزراعي والمائي المستنزف دون قدرة هذه الاستراتيجيات المتعددة من حماية السكان وتعزيز صمودهم وتنمية مواردهم.

رام الله - دنيا الوطن