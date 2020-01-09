يوسف: العدوان الإسرائيلي على حرمة المقدسات مُدان في القوانين الدولية

رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة الدكتور عصام يوسف

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رام الله - دنيا الوطن

حيّا رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، الدكتور عصام يوسف، موقف المملكة الأردنية الهاشمية الرافض لاعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، والمطالب باحترام حرمة المكان وحرية المصلين وسلامتهم.



وقال يوسف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن": "الموقف الأردني يعبر عن النبض العروبي الحقيقي تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، مشيراً إلى أنه موقف مقدّر يعبّر عن نخوة الأردنيين.



وأشار يوسف إلى أن الحقوق الإسلامية بالحرم القدسي غير قابلة للتفريط، لافتاً إلى أنها حقوق تعود للأمة الإسلامية بأسرها، وليس للإسرائيليين أية حقوق فيها.



وأكد ضرورة إدانة أي عدوان على المقدسات والمصلين في الأقصى، مبيناً بأن كل عدوان إسرائيلي على حرمة الحرم ورواده مدان في القوانين والمواثيق الدولية.



ودعا يوسف أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتصدي للممارسات الإسرائيلية بحق المقدسات، وإثبات قدرتهم على الذود والمحافظة على المقدسات.



كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يقف وحيداً في وجه الهجمة الصهيونية على المقدسات، وعلى الهوية العربية والإسلامية في فلسطين.