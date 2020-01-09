شؤون فلسطينية

جامعة بيرزيت الأولى فلسطينياً و41 عربياً وفقا لتصنيف  (CWUR)  للجامعات

جامعة بيرزيت الأولى فلسطينياً و41 عربياً وفقا لتصنيف  (CWUR)  للجامعات
مقر جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
لأول مرة على صعيد الجامعات الفلسطينية، نجحت جامعة بيرزيت في دخول القائمة العالمية لتصنيف ( (CWURللعام 2019-2020، محققة المرتبة الأولى محلياً و الـ 41 عربياً، والـ1,896 عالمياً.

ووفقا لما وصل "دنيا الوطن" من معلومات، فإن هذا التصنيف يصدر عن مركز التصنيف العالمي للجامعات The Center for World University Rankings- CWUR) ، وهو مؤسسة تقدم الخدمات والاستشارات السياساتية والرؤى الاستراتيجية للحكومات والجامعات لتحسين النواتج التعليمية والبحثية، ويعلن عن قوائم تصنيفية للجامعات العالمية منذ العام 2012، تعكس جودة التعليم ومكانة أعضاء هيئة التدريس وجودة أبحاثهم دون الاعتماد على المسوحات وتقديم البيانات من الجامعات التي تظهر في قائمة التصنيف.

واشتملت القائمة التصنيفية الأخيرة المعلن عنها على أفضل ألفي جامعة من مختلف دول العالم التي يفوق عددها 25 ألف جامعة، وظهرت في قائمة التصنيف 49 جامعة عربية تنتمي إلى 12 دولة عربية، منها فلسطين ممثلة بجامعة بيرزيت وهي الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي ظهرت في قائمة التصنيف.

يقوم تصنيف CWUR على تصنيف الجامعات بناء على أربعة معايير رئيسية هي: جودة التعليم (Quality of Education) بوزن 25% من مجموع نقاط التصنيف، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بوزن 25%، وجودة أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بوزن 10%، و مخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بوزن 40% ، والتي تشمل أربعة معايير فرعية لكل منها وزن مقداره 10% وهي: عدد الابحاث الكلي، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات المميزة، وعدد الابحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير العالي، وعدد الأبحاث ذات عدد الاقتباسات المرتفعة. 

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