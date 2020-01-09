شؤون فلسطينية

الصالح يعلن البدء بإجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من شارع الفحص

الصالح يعلن البدء بإجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من شارع الفحص
جانب من الافتتاح
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الخميس، العمل في مشروع إعادة تأهيل شارع المنطقة الصناعية – الفحص المرحلة الأولى، والتي تأتي بتمويل ذاتي من البلدية، في حين ستُنفذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل مشترك من الوزارة والبلدية.

من جانبه، أشاد الصالح، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ببلدية الخليل ودورها الرائد في خدمة المواطنين، معلناً عن البدء بإجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة تأهيل شارع الفحص.

وأكد الصالح أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية بالغة لمحافظة الخليل، وتعمل على دعم تنفيذ مشاريع تطويرية تنموية لصالح الهيئات المحلية لتمكينها من القيام بدورها تجاه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

بدوره، ثمن أبو سنينة دعم الحكومة الفلسطينية لهذا المشروع الذي انتظره المواطنون عدة سنوات والذي لا يقل أهمية عن الشوارع الرئيسية الاخرى في المدينة، مُشيداً بجهود وزير الحكم المحلي ودوره في البدء الفعلي بتنفيذ المشروع.

ودعا أبو اسنينة الجميع للتعاون مع طواقم البلدية والشركة التي ستنفذ المشروع، لإنجازه في الوقت المحدد وبالسرعة المطلوبة.

وفي كلمته، نقل مساعد محافظ الخليل د. رفيق الجعبري تحيات محافظ الخليل، مؤكداً أهمية مشروع إعادة تأهيل شارع المنطقة الصناعية، موضحاً أن الشارع الجنوبي يخدم كافة القرى والبلدات المحيطة في مدينة الخليل.

هذا وقدم قسم الطرق في بلدية الخليل عرضا تفصيليا عن آلية تنفيذ العمل في المشروع وتفاصيله.

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