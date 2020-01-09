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التحالف الدولي يعلّق أنشطته العسكرية في العراق

التحالف الدولي يعلّق أنشطته العسكرية في العراق
التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بالعراق "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، اليوم الخميس، تعليق أنشطته العسكرية في العراق، للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.

وفي بيان نشره التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، على صفحته الرسمية بموقع (تويتر): "تشمل الأنشطة التي تم تعليقها، التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد تنظيم الدولة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتابع البيان: "رغم تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، فإن الأنشطة (الأخرى) تستمر بشكل طبيعي، بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار، وتعطيل التمويل".

وأضاف: "ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية، التي لم يعد مسموحا لها بالبقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 كانون الثاني/يناير".

وختم: "نعتقد أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف، ومن بينهم العراق، أن نواصل القتال ضد تنظيم الدولة".

وشهد الأسبوع الماضي تطورات خطيرة في إطار النزاع بين الولايات المتحدة، وعمليات عسكرية جرت على أراض عراقية، بدءا من مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة أمريكية، انتهاء بضرب إيران أهدافا عسكرية أميركية.

وبعد الضربات التي وقعت فجر الأربعاء، اتخذت عدد من دول التحالف إجراءات لحماية قواتها في العراق، بما في ذلك سحب الجنود وتقليص العمليات.

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