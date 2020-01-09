الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بالتغييرات على حدود 1967 بما في ذلك القدس

جدد الاتحاد الأوروبي، موقفه بأنه لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.







رام الله - دنيا الوطندعا الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، مطالبا إياها في الوقت ذاته، بوقوف ومنع عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين ومملتكاتهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا)الاتحاد الأوروبي يعيد التذكير بموقفه الواضح وهو أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، كما أعاد تأكيده قرار مجلس الأمن الدولي 2334.وأكد انه سيواصل دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين، وهي الطريقة الواقعية والقابلة للحياة لتحقيق التطلعات المشروعة لكلا الشعبين.وكانت سلطات الاحتلال وافقت في الخامس والسادس من كانون الثاني على بناء حوالي 2000 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على الإنشاءات الموجودة بالفعل، والتي بُنِيَ بعضها على أراض فلسطينية خاصة.