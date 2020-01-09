شؤون فلسطينية

عريقات: أمامنا الكثير العمل لاستمرار تفويض (أونروا) وتحمل مسؤولياتها

عريقات: أمامنا الكثير العمل لاستمرار تفويض (أونروا) وتحمل مسؤولياتها
الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن أمامنا الكثير من العمل من أجل استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتفويضها وتقديم الدعم اللازم لها لمواصلة تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الوطن ومخيمات اللجوء، إلى حين حل قضيتهم حلاً عادلاً وفقاً للقرار ألأممي 194".

جاء ذلك خلال لقائه مع القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الغوث كرسيتيان ساوندرز ومديرة عمليات الضفة الغربية غوين لويس، اليوم الخميس.

ورحب عريقات في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بتجديد تفويض (أونروا)، معتبراً أنه تعبير عن الإجماع السياسي الدولي في حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً، وعلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأطلع عريقات، ساوندرز على آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية، وأدانها بما فيها إقرار "وزارة المعارف الإسرائيلية" بناء مجمع مدارس في شعفاط وعناتا شرق القدس المحتلة، بدلاً من مدارس وكالة الغوث، والذي ياتي في إطار تهويد المدينة بالكامل،  مشيراً إلى مشروع "ايهود اولمرت" إلغاء مرافق (أونروا) في القدس ابتداء من مطلع العام الحالي.

ودعا عريقات إلى توطيد التعاون وترسيخه من أجل مواجهة المخططات الإسرائيلية وخاصة في القدس، حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.



أخبار ذات صلة

بيلوسي: إدارة ترامب لم تجعل بلادنا أكثر أمنا بقتل سليماني

بيلوسي: إدارة ترامب لم تجعل بلادنا أكثر أمنا بقتل سليماني

فتح: تصريحات بينيت حول الاستيطان تستند لعقلية الإجرام بأشكاله كافة

فتح: تصريحات بينيت حول الاستيطان تستند لعقلية الإجرام بأشكاله كافة

ملحم: أي خطوة لضم أراضٍ من الضفة الغربية بمثابة &#34;جريمة حرب&#34;

ملحم: أي خطوة لضم أراضٍ من الضفة الغربية بمثابة "جريمة حرب"

&#34;الهيدرولوجيين الفلسطينيين&#34; توجه تحذيراً بشأن استمرار الاحتلال بإلحاق الأذى بالمزارعين بالقطاع

"الهيدرولوجيين الفلسطينيين" توجه تحذيراً بشأن استمرار الاحتلال بإلحاق الأذى بالمزارعين بالقطاع

يوسف: العدوان الإسرائيلي على حرمة المقدسات مُدان في القوانين الدولية

يوسف: العدوان الإسرائيلي على حرمة المقدسات مُدان في القوانين الدولية

مجلس الوزراء يقر مفهوم الفقر متعدد الأبعاد.. ووزارة التنمية توضح

مجلس الوزراء يقر مفهوم الفقر متعدد الأبعاد.. ووزارة التنمية توضح

جامعة بيرزيت الأولى فلسطينياً و41 عربياً وفقا لتصنيف  (CWUR)  للجامعات

جامعة بيرزيت الأولى فلسطينياً و41 عربياً وفقا لتصنيف  (CWUR)  للجامعات

&#34;التربية&#34; تطلق فعاليات ملتقى الإرشاد التربوي حول العنف المدرسي

"التربية" تطلق فعاليات ملتقى الإرشاد التربوي حول العنف المدرسي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;الهيدرولوجيين الفلسطينيين&#34; توجه تحذيراً بشأن استمرار الاحتلال بإلحاق الأذى بالمزارعين بالقطاع

"الهيدرولوجيين الفلسطينيين" توجه تحذيراً بشأن استمرار الاحتلال بإلحاق الأذى بالمزارعين بالقطاع

يوسف: العدوان الإسرائيلي على حرمة المقدسات مُدان في القوانين الدولية

يوسف: العدوان الإسرائيلي على حرمة المقدسات مُدان في القوانين الدولية

جامعة بيرزيت الأولى فلسطينياً و41 عربياً وفقا لتصنيف  (CWUR)  للجامعات

جامعة بيرزيت الأولى فلسطينياً و41 عربياً وفقا لتصنيف  (CWUR)  للجامعات

&#34;التربية&#34; تطلق فعاليات ملتقى الإرشاد التربوي حول العنف المدرسي

"التربية" تطلق فعاليات ملتقى الإرشاد التربوي حول العنف المدرسي

الصالح يعلن البدء بإجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من شارع الفحص

الصالح يعلن البدء بإجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من شارع الفحص

الزراعة بغزة: 48% ملم نسبة الأمطار وبيت حانون الأكثر هطولًا

الزراعة بغزة: 48% ملم نسبة الأمطار وبيت حانون الأكثر هطولًا

عشراوي: نؤكد على الدور الحيوي لوكالة (أونروا) في تقديم الخدمات للاجئين

عشراوي: نؤكد على الدور الحيوي لوكالة (أونروا) في تقديم الخدمات للاجئين

الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

منوعات

شاعر سعودي يثير الجدل بسؤاله عن (انقضاء عدة) الفنانة أصالة

شاعر سعودي يثير الجدل بسؤاله عن (انقضاء عدة) الفنانة أصالة

فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب (حمزة مون بيبي)

فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب (حمزة مون بيبي)

صورة نادرة لأم كلثوم... هكذا بدا وجهها من دون نظاراتها السوداء

صورة نادرة لأم كلثوم... هكذا بدا وجهها من دون نظاراتها السوداء

شاهد: سمية الخشاب: انحرفت لأول مرة.. ماذا فعلت؟

شاهد: سمية الخشاب: انحرفت لأول مرة.. ماذا فعلت؟

بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

شاهد: حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق

شاهد: حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق

شاهد: فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت

شاهد: فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت

نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

عربي

التحالف الدولي يعلّق أنشطته العسكرية في العراق

التحالف الدولي يعلّق أنشطته العسكرية في العراق

وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان يصدرون بيانا حول تحرك تركيا بليبيا والمتوسط

وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان يصدرون بيانا حول تحرك تركيا بليبيا والمتوسط

شاهد: قيس سعيّد: حان الوقت لتعديل الدستور التونسي

شاهد: قيس سعيّد: حان الوقت لتعديل الدستور التونسي

الأردن: ضبط سائق يُدخن الأرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي

الأردن: ضبط سائق يُدخن الأرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي