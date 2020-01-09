عريقات: أمامنا الكثير العمل لاستمرار تفويض (أونروا) وتحمل مسؤولياتها











رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن أمامنا الكثير من العمل من أجل استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتفويضها وتقديم الدعم اللازم لها لمواصلة تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الوطن ومخيمات اللجوء، إلى حين حل قضيتهم حلاً عادلاً وفقاً للقرار ألأممي 194".جاء ذلك خلال لقائه مع القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الغوث كرسيتيان ساوندرز ومديرة عمليات الضفة الغربية غوين لويس، اليوم الخميس.ورحب عريقات في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بتجديد تفويض (أونروا)، معتبراً أنه تعبير عن الإجماع السياسي الدولي في حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً، وعلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وأطلع عريقات، ساوندرز على آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية، وأدانها بما فيها إقرار "وزارة المعارف الإسرائيلية" بناء مجمع مدارس في شعفاط وعناتا شرق القدس المحتلة، بدلاً من مدارس وكالة الغوث، والذي ياتي في إطار تهويد المدينة بالكامل، مشيراً إلى مشروع "ايهود اولمرت" إلغاء مرافق (أونروا) في القدس ابتداء من مطلع العام الحالي.ودعا عريقات إلى توطيد التعاون وترسيخه من أجل مواجهة المخططات الإسرائيلية وخاصة في القدس، حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.