الزراعة بغزة: 48% ملم نسبة الأمطار وبيت حانون الأكثر هطولًا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الزراعة اليوم الخميس، أن نسبة الأمطار التي هطلت على قطاع غزة حتى صباح اليوم الخميس، بلغ متوسطها 48% ملم بكمية 52 مليون متر مكعب، فيما بلغ متوسط الهطول لكافة المناطق 183 ملم.



وقال الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مدينة بيت حانون شمال القطاع سجّلت أعلى نسبة هطول بكمية بلغت 53 ملم.



وأشارت إلى أن عدد أيام هطول الأمطار لهذا الموسم بلغت حتى اللحظة 14 يوما.



ودعت الوزارة المزارعين كافة للاستفادة من مياه الأمطار، خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية في الزراعة وعدم اهدارها.