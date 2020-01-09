شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة: 48% ملم نسبة الأمطار وبيت حانون الأكثر هطولًا

الزراعة بغزة: 48% ملم نسبة الأمطار وبيت حانون الأكثر هطولًا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الزراعة اليوم الخميس، أن نسبة الأمطار التي هطلت على قطاع غزة حتى صباح اليوم الخميس، بلغ متوسطها 48% ملم بكمية 52 مليون متر مكعب، فيما بلغ متوسط الهطول لكافة المناطق 183 ملم.

وقال الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مدينة بيت حانون شمال القطاع سجّلت أعلى نسبة هطول بكمية بلغت 53 ملم.

وأشارت إلى أن عدد أيام هطول الأمطار لهذا الموسم بلغت حتى اللحظة 14 يوما.

ودعت الوزارة المزارعين كافة للاستفادة من مياه الأمطار، خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية في الزراعة وعدم اهدارها.

أخبار ذات صلة

عشراوي: نؤكد على الدور الحيوي لوكالة (أونروا) في تقديم الخدمات للاجئين

عشراوي: نؤكد على الدور الحيوي لوكالة (أونروا) في تقديم الخدمات للاجئين

الاقتصاد: لا يوجد أزمة غاز بغزة وسنحاسب المحتكرين

الاقتصاد: لا يوجد أزمة غاز بغزة وسنحاسب المحتكرين

شاهد.. قيادي بحماس: قاسم سليماني زار قطاع غزة أكثر من مرة

شاهد.. قيادي بحماس: قاسم سليماني زار قطاع غزة أكثر من مرة

الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

نظمي مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة أمام القادمين

نظمي مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة أمام القادمين

أبو مويس يُناقش مع سفير سنغافورة مجموعة خطوات لدعم التعليم العالي

أبو مويس يُناقش مع سفير سنغافورة مجموعة خطوات لدعم التعليم العالي

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينعى الأديب الكبير رسمي أبو علي

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينعى الأديب الكبير رسمي أبو علي

عشراوي تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء شروط التمويل الجديدة

عشراوي تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء شروط التمويل الجديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة: 48% ملم نسبة الأمطار وبيت حانون الأكثر هطولًا

الزراعة بغزة: 48% ملم نسبة الأمطار وبيت حانون الأكثر هطولًا

عشراوي: نؤكد على الدور الحيوي لوكالة (أونروا) في تقديم الخدمات للاجئين

عشراوي: نؤكد على الدور الحيوي لوكالة (أونروا) في تقديم الخدمات للاجئين

الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

نظمي مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة أمام القادمين

نظمي مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة أمام القادمين

أبو مويس يُناقش مع سفير سنغافورة مجموعة خطوات لدعم التعليم العالي

أبو مويس يُناقش مع سفير سنغافورة مجموعة خطوات لدعم التعليم العالي

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينعى الأديب الكبير رسمي أبو علي

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينعى الأديب الكبير رسمي أبو علي

عشراوي تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء شروط التمويل الجديدة

عشراوي تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء شروط التمويل الجديدة

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

منوعات

شاعر سعودي يثير الجدل بسؤاله عن (انقضاء عدة) الفنانة أصالة

شاعر سعودي يثير الجدل بسؤاله عن (انقضاء عدة) الفنانة أصالة

فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب (حمزة مون بيبي)

فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب (حمزة مون بيبي)

صورة نادرة لأم كلثوم... هكذا بدا وجهها من دون نظاراتها السوداء

صورة نادرة لأم كلثوم... هكذا بدا وجهها من دون نظاراتها السوداء

شاهد: سمية الخشاب: انحرفت لأول مرة.. ماذا فعلت؟

شاهد: سمية الخشاب: انحرفت لأول مرة.. ماذا فعلت؟

بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

شاهد: حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق

شاهد: حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق

شاهد: فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت

شاهد: فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت

نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

عربي

وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان يصدرون بيانا حول تحرك تركيا بليبيا والمتوسط

وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان يصدرون بيانا حول تحرك تركيا بليبيا والمتوسط

شاهد: قيس سعيّد: حان الوقت لتعديل الدستور التونسي

شاهد: قيس سعيّد: حان الوقت لتعديل الدستور التونسي

الأردن: ضبط سائق يُدخن الأرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي

الأردن: ضبط سائق يُدخن الأرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي

بغداد تنفي سحب شركة صينية لموظفيها من حقل &#34;غرب القرنة-1&#34;

بغداد تنفي سحب شركة صينية لموظفيها من حقل "غرب القرنة-1"